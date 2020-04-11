الـCNSS يفتح منصته لتلقي طلبات التعويض عن شهر أبريل لفاقدي الشغل بسبب كورونا

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن إعادة فتح منصة (covid19.cnss.ma) لتلقي طلبات التعويض عن شهر أبريل الجاري، من قبل المقاولات المعنية بالتصريح عن مأجوريها المتوقفين عن العمل، لصرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم بالنسبة للشهر الجاري، وذلك خلال الفترة ما بين 11 أبريل و3 ماي 2020.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه لصرف هذا التعويض الجزافي السالف الذكر، يتوجب على المشغلين المعنيين “التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، ابتداء من فاتح أبريل 2020، وإعادة التصريح بالأجراء المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل منذ 15 مارس 2020، والذين لم يستأنفوا عملهم خلال شهر أبريل الجاري”.

وأضاف، أنه “سيكون بإمكان المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، المؤهلين للاستفادة خلال شهر أبريل، حسب القوانين الجاري بها العمل، التصريح بتوقف أجرائهم مؤقتا عن العمل برسم هذا الشهر، على منصة (covid19.cnss.ma)، بداية من 11 أبريل وإلى غاية 3 ماي 2020”.

ونبه الصندوق المشغلين المعنيين بهذا الإجراء، إلى أنه “من أجل تمكينه من صرف التعويض الجزافي المتعلق بشهر أبريل الجاري، يجب عليهم أن يصرحوا عبر الأنتيرنيت بأجور هذا الشهر، وذلك قبل نهايته”، مشيرا إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، يجب على هؤلاء المشغلين أن يصرحوا بأجور الشهر الحالي، ويعملوا على تحويلها عبر بوابة DAMANCOM قبل الثلاثين (30) منه”.

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وبالنسبة للمشغلين الذين لم ينضموا بعد إلى بوابة DAMANCOM، شدد الصندوق على ضرورة الإسراع بالتسجيل في هذه البوابة، مضيفا أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضع نفسها رهن إشارتهم لمواكبتهم من أجل إنجاح هذه العملية.

وذكر البلاغ ذاته أن إحداث منصة (covid19.cnss.ma) جاء تفعيلا للتدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لمكافحة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا فيروس (COVID-19)، والمتعلقة بصرف التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة (COVID19)، المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

يذكر أن المشغلون المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يواجهون صعوبات جراء التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها هذا الوباء، قاموا بالتصريح، عبر هذه المنصة، بالتوقف المؤقت لأجرائهم عن العمل برسم شهر مارس 2020، مما نتج عنه الأداء الفعلي للتعويضات المستحقة للمستفيدين عن شهر مارس الماضي، وذلك ابتداء من 08 أبريل الجاري.