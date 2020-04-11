رئيس بلدية نيويورك: المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي

السبت 11 أبريل 2020

عمدة نيويورك Advertisements

قال بيل دي بلاسيو؛ رئيس بلدية مدينة نيويورك، اليوم السبت، إن المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي، حيث تكافح المدينة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي “ إبلاغكم أننا لن نستطيع العودة إلى مدارسنا لبقية العام الدراسي الحالي مؤلم لكن يمكنني أيضا القول إن هذا هو الفعل الصواب“.

وأمر دي بلاسيو، بإغلاق المدارس الحكومية منذ 16 مارس/ آذار للحد من انتشار المرض، وكان المستهدف في البداية إعادة فتحها في 20 أبريل/ نيسان. لكنه قال ”إنه سرعان ما تبين أن هذا الموعد غير واقعي“ بعدما أصبحت المدينة أحد أبرز بؤر تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.