مقدم بقناة مكملين التي تدعم الاخوان الإرهابية يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بتركيا

السبت 11 أبريل 2020

كشف حسام الشوربجي مقدم برنامج في قناة مكملين التي تدعم تنظيم الإخوان الإرهابي والدول الراعية للإرهاب "قطر وتركيا وإيران"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.



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وقال حسام الشوربجي، عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".

واختتم قائلا: احتمال إصابة عائلاتي بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة أسرتي".