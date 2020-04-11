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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: مليشيا الحوثي تمادت في غيّها وحشدت لمهاجمة القوات الحكومية بالبيضاء والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
كشف قائد عسكري عن أن مليشيا الحوثي تمادت في غيّها وحشدت لمهاجمة القوات الحكومية بقانية وجبهات أخرى بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأكد قائد اللواء 117مشاه العميد أحمد حسين النقح، أن مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار وتتعمّد اختراق الهدنة منذ ساعاتها الأولى، محمّلاً المليشيات المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات اللامسؤولة.
وقال العميد النقح، في تصريح بثه للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن العصابة الحوثية تمادت في غيّها وحشدت حشودها لمهاجمة مواقع الجيش في جبهة قانية، ولم تتوقف عند هذا بل شنّت قصفاً على الأحياء السكنية في المنطقة بشكل عشوائي.
وأكد النقح أن أبطال الجيش لن يطول صبرهم وقد يضطروا لحقّ الرد على هذه الخروقات الجسيمة خصوصاً وأنها طالت المواطنين وممتلكاتهم.. محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإجرامية ونتائجها على الهدنه المعلنة.
وأشار إلى أن القوات الحكومية في جبهة قانية والجبهات الأخرى شمال محافظة البيضاء تنتظر أوامر القيادة العليا للرد على هذه الانتهاكات المستمرة وكبح جماح المليشيات الإرهابية التي لا تعرف إلا لغة السلاح
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