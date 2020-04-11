- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي على منازل المواطنين شرق الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة وقصفت منازل المواطنين شرق مدينة الحديدة دون أي التزام بالتهدئة وإيقاف اطلاق النار الذي أعلنت عنه قوات التحالف العربي والقوات المشتركة من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وأفادت مصادر محلية في الحديدة أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالتهدئة حتى بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وقامت بقصف منازل المواطنين في شارع صنعاء وحي المسناء بقذائف مدفعية الهاون وسلاح عيار 14.5 بشكل هستيري مخلفة حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين.
هذا وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأربعاء عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات إنتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي على منازل المواطنين شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.