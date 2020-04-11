مقتل 15 حوثياً على الأقل وأسر 7 آخرين غرب مأرب

السبت 11 أبريل 2020

قتل 15 حوثياً على الأقل، اليوم السبت، وأسر 7 آخرين، بنيران القوات الحكومية غرب مأرب.



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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة - تابعه "اليمن العربي"، ، بأن ما لا يقل عن 15عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا وأسر 7 آخرين، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع القوات الحكومية، في جبهة الضيق.

وأمس الجمعة، أفشلت القوات الحكومية هجمات شنّتها مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في صرواح والمشجح وهيلان غرب.