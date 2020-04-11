شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تنفي إخفاء إحصائيات وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وطبقا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صحفي تلفزيوني محلي، تلقى مستشفى في العاصمة، مانيلا أوامر بوقف إحصاء الوفيات بسبب كوفيد19- .
وطبقا للمنشور "حسب أحد الأطباء، الوضع مروع نظرا لأن الجثث تصطف عند مدخل المستشفى. في يوم واحد، توفي عشرة أشخاص. لذلك المستشفى لا يطلب المزيد من الإمدادات لأكياس الجثث للمتوفين". وقال دوك إن وزارة الصحة تحقق في المزاعم.
واليوم السبت سجلت الوزارة 233 حالة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد19- في الفلبين، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4428 .وهناك 26 حالة وفاة إضافية، مما يرفع حالات الوفاة إلى 247، بينما تعافى 157 مريضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تنفي إخفاء إحصائيات وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.