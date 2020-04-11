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«الصحة العالمية» تدرس تقارير انتكاسة متعافين من كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

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