شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان الناري يرتفع 500 متر .. ثوران بركان في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وتسبب "اناك كراكاتو" في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خلال ثوران في ديسمبر عام 2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصا، وإصابة الآلاف. وتسبب ثوران البركان عام 2018 في فقدان البركان للكثير من ارتفاعه.
وقد تكونت جزيرة "اناك كراكاتو" بعد الثوران الأسطوري لبركان "كراكاتو" في أغسطس عام 1883 .
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