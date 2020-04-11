أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية 18 من شهر نيسان الحالي. وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تماشياً مع مقررات خلية الازمة المركزية وبعد اجتماع موسع لخلية الازمة في نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري قررت الخلية استمرار فرض حظر التجوال لغاية يوم 18 / 4 بنفس التعليمات والمقررات السابقة".



وأضاف أنه "تقرر السماح للأهالي المحافظة الوافدين من محافظة أربيل بالدخول لمحافظة نينوى يومي 18 – 19 / 4 والسماح لأهالي المحافظة الوافدين من محافظة بغداد بالدخول لمحافظة نينوى يومي 20 -21 /4 والسماح لأهالي المحافظة من الوافدين من محافظة دهوك بالدخول لمحافظة نينوى يومي 22- 23 / 4".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد حظر التجوال في نينوى لغاية 18 نيسان الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.