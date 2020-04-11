مواطنون يطالبون الحكومة بمحاسبة أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

وقال المواطنون في احاديث لـ الخليج 365، إنه "بعد تحديد محافظة بغداد سعر الامبير بخمسة الاف دينار لم يلتزم بعض أصحاب المولدات في مناطق عدة من العاصمة بهذه التسعيرة وهذا ما ينعكس على حياة المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود".وأضاف المواطنون أن "على الحكومة التدخل لإرغام هؤلاء على الالتزام بالتسعيرة الجديدة"، معتبرين أن "بقاء التسعيرة القديمة للامبير يشكل عبئاً على العوائل بسبب الحظر وقلة العمل".

وحدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، قبل ايام، سعر امبير كهرباء المولدات في العاصمة، مشيرا الى انه سيكون 5 الاف دينار للأمبير الواحد كحد اعلى.