تسجيل 9875 حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، السبت، عن تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لغاية الآن.
وذكرت السلطات الصحية البريطاينة أنها "أجرت حتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت، 334974 تحليلا، بينها 18091، أمس الجمعة"، مؤكدة "إصابة 78991 منذ تفشي الوباء".
وأشار مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أن "عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937".
وأكدت خدمة الصحة الوطنية في لندن، أن "أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاماً و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى".
وأشار مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أن "عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937".
وأكدت خدمة الصحة الوطنية في لندن، أن "أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاماً و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى".
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