أعلنت السلطات الصحية في سوريا، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25.

وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى 2 مايو/أيار المقبل.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.