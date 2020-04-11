العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2020/4/11 07:21 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الصحية في سوريا، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25.
وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى 2 مايو/أيار المقبل.
وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.
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