العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2020/4/11 06:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الصحية الهندية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7529 والوفيات إلى 242.
وحذرت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر الصحي لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن الفيروس سبب الهلع للجميع لكن يجب دعم الأنظمة الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.
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