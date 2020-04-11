العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2020/4/11 06:20 م بتوقيت أبوظبي
سجلت بريطانيا، السبت، 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875.
وتجاوز هذا العدد أسوأ حصيلة يومية حتى الآن في إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات بالمرض.
وفرضت بريطانيا العزل العام قبل 3 أسابيع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
وناشدت الحكومة المواطنين الالتزام بحظر التجمعات خلال عطلة عيد القيامة هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.