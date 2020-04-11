سجلت بريطانيا، السبت، 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875.

وتجاوز هذا العدد أسوأ حصيلة يومية حتى الآن في إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات بالمرض.

وفرضت بريطانيا العزل العام قبل 3 أسابيع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وناشدت الحكومة المواطنين الالتزام بحظر التجمعات خلال عطلة عيد القيامة هذا الأسبوع.

