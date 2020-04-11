إصابة اثنين بينهما ضابط في انفجار شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، إصابة ضابط برتبة عقيد وأحد منتسبي القوات الأمنية في انفجار شمالي البلاد.



ووفقا للعين قال المصدر، في تصريح إعلامي، إن "عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة كان بداخلها ضابط برتبة عقيد ومنتسب في شؤون سيطرات محافظة كركوك شمال العراق".

ويأتي الانفجار في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمة سياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن رشح لها حتى الآن 3 شخصيات متتالية، كان آخرهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بعد أن أعلن الرئيس برهم صالح اعتذار عدنان الزرفي وقبله توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة.

والأسبوع الماضي، شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على نقطة تفتيش في الموصل، بينما بدت بصمته واضحة على تفجير استهدف سيارة للجيش العراقي في كركوك، أودت بحياة 3 جنود، في إشارة جديدة لاستعادة داعش جانبا من قدراته.

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وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق، ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي، في يوليو/تموز 2019، عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

واستفاد تنظيم داعش من التدخلات الإقليمية لكل من إيران وتركيا في المنطقة خلال العام الماضي، كما ألقت جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا بظلالها على تعقب فلول التنظيم.