وزير الإعلام الأردني: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل يونيو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، السبت، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في البلاد قبل يونيو/ المقبل، وذلك بحسب معطيات لدى الحكومة، مشيدا بالتزام الأردنيين بالحظر الذي فرضته السلطات.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، في حال استمرار عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لمدة أسبوعين، سنعجل بعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وأشار وزير الإعلام الأردني إلى أن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضناها ساهمت في حصر العدوى بفيروس كورونا، ونجاح الإجراءات التى أتخذناها لمحاربة الفيروس مرتبط بشكل كبير بالتزام الأردنيين، الذي كان بنسبة 99%.

وتابع العضايلة، نجحنا في حصر الفيروس حتى الآن، وبعض القطاعات عادت للعمل ضمن شروط صارمة، وندرس عزل محافظات الجنوب للمحافظة على الإنتاج فيها.

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والجمعة، لم تسجل الأردن أية إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسابيع، وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، السبت، إن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار الفيروس، حيث لم تسجل أي إصابات الجمعة.

وأوضح الفراية، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: "الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جدا، ونتائج فحوصات الجمعة، كانت صفر إصابة، حيث أجرينا 1570 فحصاً خلال يوم واحد".

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءا من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنها ستسمح للأردنيين بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد، وحتى الساعة السادسة مساء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الأردن 372 حالة، من ضمنها 170 حالة شفيت وغادرت المستشفى، و7 حالات وفاة.