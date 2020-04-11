917 وفاة جديدة بـ“كورونا“ في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن بريطانيا سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تسجيلها أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ظهور الفيروس على أراضيها، حيث سجلت أمس الجمعة 980 حالة وفاة، وفق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.