سنغافورة تفرض ارتداء الأقنعة حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق للسيطرة على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أغلقت سنغافورة شواطئها وقررت فرض ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام واعتباره أمراً إجبارياً، حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق الجزئي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وكتب وزير التنمية الوطنية، لورانس وونج في منشور على موقع (فيسبوك): "الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية"، حيث إنه لا يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وكانت الحكومة قد أغلقت بعض المناطق في المتنزهات ومحميات طبيعية أمس الجمعة.

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وأضاف وونج اليوم السبت: "نظرياً، يمكن إبقاء معظم الأماكن مفتوحة، طالما يتم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم. لكننا نرى على نطاق واسع أن ذلك من الصعب تحقيقه".

وكانت وزارة الصحة في سنغافورة قد أعلنت أمس الجمعة، تشخيص إصابة 198 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الأربعة وعشرين ساعة السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 2108.

وأشارت الوزارة إلى وفاة شخص سابع بعد تشخيص إصابته أيضاً بالفيروس الذي يهاجم الجهاز التنفسي.

وسجلت سنغافورة قبل شهر 166 حالة فقط، وهي أرقام رغم ضآلتها، تم الإشادة بها كنموذج مثالي للسيطرة على الأمراض.