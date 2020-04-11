شكرا لقرائتكم "الدواء الأميركية" تعتمد أجهزة تنقية الدم لعلاج حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA ترخيصًا لاستخدام نظم لتنقية الدم في إطار العلاجات الطارئة المتبعة مع المرضى البالغين المصابين بفيروس كورونا " كوفيد- 19".

كورونا أميركا

ويمكن استخدام الأسلوب العلاجي للمرضى ممن تخطوا سن 18 عامًا أو أكثر، والذين استدعت حالاتهم دخول وحدات العناية المركزة على إثر المعاناة من فشل تنفسي.

ووفقا لبيان صادر عن FDA، تقلل تلك الأنظمة، من خلال عملية فلترة للدم، من كمية السيتوكينات ومسببات الالتهاب عن طريق تنقية دم المريض وإعادته إلى المريض مجددا. ويقوم جهاز التنقية بتصفية البروتينات التي ترتفع نسبتها في دم المصابين بالعدوى، والتي تصاحب إصابة المرضى بما يسمى "عاصفة سيتوكين"، والتي يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة منها إلى المعاناة من التهاب شديد وصدمة وفشل في الجهاز التنفسي يعقبها فشل في باقي أعضاء الجسم بما يفضي إلى موت مريض كوفيد-19.

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نقل أحد المصاين بكورونا

وقال ستيفن هان، مفوض الإدارة الأميركية للغذاء والدواء FDA: "نواصل العمل في جميع القطاعات للإسراع في تطوير العديد من الأساليب الوقائية والعلاجية المبتكرة المحتملة من خلال تسهيل وصول المرضى في حالات الطوارئ، إلى أقصى حد ممكن من الرعاية الطبية ودعم تقييم العلاجات المحتملة".

وأضاف هان قائلا: يأتي اتخاذ "قرار التفويض باستخدام أجهزة تنقية الدم في إطار المساعي لتوفير مزيد من الخيارات لعلاج المرضى في وحدات العناية المركزة، للمساعدة في الحد من فتك المرض بالمصابين. وستواصل فرق FDA إجراء مراجعات على مدار الساعة لجميع المنتجات الطبية من أجل الإسراع بتوفير العلاجات للمساعدة في مكافحة هذا المرض المدمر ".

كورونا من أميركا

تجدر الإشارة إلى أن النظامين اللذين حصلا على الترخيص بالاستخدام هما Spectra Optia Apheresis System وDepuro D2000 Adsorption Cartridge ومن إنتاج شركتي Terumo BCT Inc وMarker Therapeutics AG.