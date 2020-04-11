نقابة أطباء الأسنان: للإلتزام الكامل بإقفال العيادات وحصر الاستثناءات بالحالات الطارئة القصوى

طلبت ​نقابة أطباء الأسنان​ في لبنان -بيروت من جميع أطباء الأسنان الإلتزام الكامل بإقفال العيادات وحصر الاستثناءات بالحالات الطارئة القصوى فقط، وذلك حفاظا على ​الصحة العامة​ وعلى سلامة أطباء الأسنان والممرضات والمرضى و عائلاتهم.

وحذرت جميع أطباء الأسنان من الإدلاء بأيّ تصريح إعلامي حول ممارسة طبابة الأسنان وطُرُق ​الوقاية​ قبل أخذ موافقة النقابة وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.

ودعت وسائل الإعلام والمستمعين إلى استقاء المعلومات الطبّيّة من مصادر موثوقة على أن يكون أيّ تصريح إعلامي حاصلًا على الموافقة المسبقة من نقابة أطبّاء الأسنان في بيروت، مشيرة إلى أنّ ما ورد مؤخراً على إحدى الوسائل الإعلامية من احد أطباء الأسنان غير دقيق وغير مطابق للمواصفات الطبية المعتمدة عالمياً.