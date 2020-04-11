بو صعب: لا يمكن بناء دولة قادرة وقوية بالمزايدات المذهبية والسياسية الرخيصة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​الياس بو صعب​ أنه "لا يمكن بناء دولة قادرة وقوية بالمزايدات المذهبية والسياسية الرخيصة"، مضيفا :"نعم هناك مركزان تم تبديلهما لعدم وجود مرشحين من المذهب نفسه بالملاك ولكن على ​التعيينات​ ان تأتي بمركزين بديلين"، معتبرا انه "هكذا حفظت الكفاءة والاختصاص كمعيار، وتحفظ حقوق الجميع, وللحديث تتمة".

هذا ووافق ​مجلس الوزراء​ في جلسته الاخيرة على تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في ​مجلس الخدمة المدنية​ و​التفتيش المركزي​.

وجاءت التعيينات كالتالي:

-تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

-تعيين احمد ظافر عارف الحجار مفتشاً عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.

-تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً ادارياً في التفتيش المركزي.