بو صعب: لا يمكن بناء دولة قادرة وقوية بالمزايدات المذهبية والسياسية الرخيصة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب أنه "لا يمكن بناء دولة قادرة وقوية بالمزايدات المذهبية والسياسية الرخيصة"، مضيفا :"نعم هناك مركزان تم تبديلهما لعدم وجود مرشحين من المذهب نفسه بالملاك ولكن على التعيينات ان تأتي بمركزين بديلين"، معتبرا انه "هكذا حفظت الكفاءة والاختصاص كمعيار، وتحفظ حقوق الجميع, وللحديث تتمة".
هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
وجاءت التعيينات كالتالي:
-تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
-تعيين احمد ظافر عارف الحجار مفتشاً عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.
-تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً ادارياً في التفتيش المركزي.
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