مشرفية: المساعدات للعائلات المحتاجة ستكون دوريّة طالما جائحة كورونا موجودة 

أشار وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ في حديث تلفزيوني، الى ان "المساعدات للعائلات المحتاجة ستكون دوريّة طالما جائحة ​كورونا​ موجودة وليست لمرّة واحدة". وأكد مشرفية "اننا مع أي شيء تقني يمكن أن يساعد المواطنين والمهم أن لا إستنسابية في موضوع تعبئة الإستمارات ولا تدخلات من قبل أي مختار أو قائمقام وجميع المواطنين سواسية وأي شخص يعتبر نفسه مغبوناً يمكن أن يتواصل معنا عبر الخطّ الساخن".

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