أنور الخليل: خطة الحكومة الانقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء "سرقة القرن"

وصف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل خطة الحكومة الانقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء بأنها "سرقة القرن"، معتبراً أنها تخالف مقدمة الدستور وتضرب الهوية الدستورية للبنان وتغير من الهوية الاقتصادية للبنان.
وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أن "الحكومة جاءت تحت عنوان الإختصاص ومواجهة التحديات، وإستعادة الاموال المنهوبة، فاذا بها تسطو على أموال المودعين ولم تبادر حتى الان لفتح أي ملف إصلاحي حقيقي لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة".
وأكد الخليل أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة "التنمية والتحرير"، "لأن الكتلة لم تجتمع بعد"، لافتاً إلى أننا "لقد تصورنا أن حكومة الاختصاص سوف تقوم بعمل اختصاصي مهني لكن يبدو أنها تبحث عن أسهل عملية لتستغل فيها وتسطو وتسرق أموال المودعين، لذلك اسميها سرقة القرن"، مشدداً على أن "المودعين ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات وليسوا هم من هربوا الاموال الى الخارج".
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