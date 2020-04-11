سرقة محل لبيع هواتف خلوية في بلدة الزرارية في الزهراني

أفادت معلومات صحافية عن عملية سطو حصلت في وسط النهار، على محل لبيع هواتف خلوية في بلدة ​الزرارية​ في ​الزهراني​، كانت نتيجتها بطاقات تشريج بقيمة حوالي ثلاثة ملايين ليرة.

وفي التفاصيل، أن شخصين دخلا، بعد ظهر اليوم، إلى محل المواطن علي هاني صالح، في وسط البلدة، وكانت في داخله خطيبة صالح، فهدداها وسرقا محفظتها التي كانت تحتوي على بطاقات مسبقة الدفع، تقدر قيمتها بحوالي ثلاثة ملايين ليرة، ثم فرا إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع مرسيدس 230 لون كحلي.

وحضر إلى المكان عناصر من مخفر قوى الأمن الداخلي في الزرارية، وبدأوا التحقيقات اللازمة لتحديد هوية الفاعلين.