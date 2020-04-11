رئيس بلدية الهرمل زار مواطناً محجورا: لا داعي للاشاعات حول اختلاطه

زار رئيس ​بلدية الهرمل​ ​صبحي صقر​، منزل المواطن حسن الساحلي العائد من قطر، حيث اطلع من ذويه على ظروف ​الحجر المنزلي​ الذي ينفذه في مكان منعزل، نافيا "الاشاعات المتداولة حول اختلاطه مع أقاربه". وأكد أنه خضع للفحوصات اللازمة وكانت نتيجة فحص الPCR سلبية "وهو ينفذ حجرا منزليا، ولم يتعرض لأي تماس حتى مع عائلته، وتم التأكد مع ​القوى الأمنية​ من ظروف الإقامة وتطبيقها وتطابقها مع شروط الحجر المنزلي".



وأمل صقر السلامة للمنطقة وأهلها، مطالبا ب"التزام المنازل وإجراءات التعبئة العامة لنبلغ شاطىء الأمان".

من جهة ثانية، نفذ فريق من شرطة البلدية، حملة واسعة شملت المحال التجارية وخصوصا الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضار، طالبا من أصحابها التزام التسعيرة وإبراز الأسعار بشكل بارز "تحت طائلة المسؤولية".

بدوره، عزز الجيش دورياته لمتابعة تنفيذ إجراءات التعبئة. في حين كثفت فرق المتطوعين عملية فحص حرارة الداخلين، وتوزيع منشورات توجيهية. ومنعت فرق تابعة لبلديات الشربين وفيسان ومزرعة سجد وجوار الحشيش والشواغير، كل حسب موقعه، دخول سيارات تنقل بضائع وتجمع كسرا من قرى عكار، في حين شددت فرق بلدية القصر اجراءات منع الانتقال عبر الحدود المجاورة.

