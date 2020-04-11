النشرة: حواجز لأمن الدولة في النبطية لضبط السيارات المخالفة

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأن "دوريات من أمن الدولة التابعة لمديرية النبطية الاقليمية نفذت انتشارا واسعا وحواجز في النبطية الفوقا حيث ضبطت السيارات المخالفة وعملت على حث المواطنين للالتزام بقواعد السلامة العامة لمواجهة وباء الكورونا".
هذا ويتابع عناصر أمن الدولة تنفيذ قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء، والتشدد في قرارحظر التجول بعد الساعة السابعة مساء إلا بحالات الضرورة القصوى في عدد من المناطق اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أعلن تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.
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