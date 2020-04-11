المطران درويش: نرفع الدعاء ليرافق المسيح حياتنا ويهدئ اضطراب نفوسنا

أشار المطران عصام يوحنا درويش في رسالة له، بمناسبة عيد القيامة إلى ان "المسيح قام وانتصرنا على الخوف الموجود فينا، فسمحنا له أن يقتحم حياتنا، فكافأنا وأعطانا حياة عصية عن الموت وهو حاضر فيها على الدوام، قام المسيح ودحرج الحجر عن قلوبنا وبيوتنا، وجعل كل شيئ جديدا في حياتنا، فلم نعد نرى إلا سناءً ونورًا. وحجرُنا مهما كان كبيرا لن يُغلق قلبنا أمام قوة الله التي أقامت يسوع".
وتابع درويش :"نرفع الدعاء معكم ليرافق المسيح القائم حياتنا، ويهدئ اضطراب نفوسنا، ويمنحنا سلامه وفرحه وأدعوكم لنردد مع القديس بولس: "الشكر لله الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح"
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