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عمدة نيويورك يمدد إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي

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أعلن عمدة ولاية ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو، تمديد إغلاق المدارس إلى نهاية العام الدراسي بسبب تفشي ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​".

من جهتها، أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية في وقت سابق، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في نيويورك تجاوز أعداد الإصابات في أي دولة أخرى، حيث قاربت أعداد الإصاات فيها الـ 162 ألف، مقتدمة بذلك على ​إسبانيا​ التي تحتل المركز الثاني عالميًا بما يقارب الـ 157 ألف إصابة

وأفادت الجامعة بأن "أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في الولاية، سجلت ضعف الوفيات خلال أحداث 11 أيلول 2001، والتي تسببت بمقتل نحو 3 آلاف شخص".

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