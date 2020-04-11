مسؤول يمني: فرض الحجر الصحي على 300 شخص خالطوا مصاباً بكورونا

أشار مدير مكتب صحة ساحل ​حضرموت​ رياض الجريري، إلى أن "الحالة الصحية للمصاب الوحيد ب​فيروس كورونا​ في البلاد مستقرة"، لافتاً إلى أنه "تم فرض الحجر الصحي على نحو 300 شخص خالطوا المصاب".

ونوّه الجريري بأن "18 شخصاً من بين المشمولين بالحجر، هم الحلقة الأقرب للمصاب".

من جهته، شدد وكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش، على أن "لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت اطلعت على مستجدات فيروس كورونا"، مؤكداً ضرورة "تدارس جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بصورة عقلانية وقراءة انعكاسات وتقييم المواقف في كل مرحلة ".