غوتيريس: بالاتحاد يمكننا أن نهزم فيروس كورونا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ رسالة بمناسبة ​عيد الفصح​ و​شهر رمضان​ تحت عنوان "تجديد الإيمان بإنسانيتنا المشتركة في مواجهة جائحة كوفيد-19".

ولفت غوتيرس الى انه "أود اليوم أن أوجه نداء خاصا إلى الزعماء الدينيين لجميع الأديان لتوحيد القوى من أجل العمل على إحلال ​السلام​ في جميع أرجاء ​العالم​، والتركيز على معركتنا المشتركة من أجل هزم جائحة كوفيد- 19، وإني أوجه هذا النداء في وقت خاص في تقويم المناسبات الروحية. فبالنسبة للمسيحيين، إنه وقت الاحتفال بعيد الفصح. أما ​اليهود​ فيحتفلون بعيد الفصح اليهودي. وقريبا، سيبدأ ​المسلمون​ شهر رمضان المبارك. وإني أتقدم بأحر متمنياتي لجميع من يحتفلون بهذه الشعائر المهمة".

وتابع :"عرفنا دائما أن هذه المناسبات تشكل وقتا من أوقات الشعور بالرابطة. ووقتا من أوقات ربط الصلات الأسرية. ووقتا من أوقات العناق والمصافحة واتحاد الإنسانية. ولكن هذا وقت لم يسبق له مثيل. فنحن نسعى جميعا إلى سبر أغوار عالم غريب وسريالي. عالم شوارعه خالية. ومتاجره مغلقة. وأماكن العبادة فيه خالية. عالم يغمره القلق"، مؤكدا "اننا قلقين على من نحب وهم أيضا يشعرون بنفس القلق علينا. فكيف نحتفل في وقت كهذا؟".

ودعا "لنتذكر أحوج الفئات والضعفاء في جميع أرجاء العالم؛ ومن يوجدون في مناطق الحرب ومخيمات ​اللاجئين​ والأحياء الفقيرة وجميع الأماكن الأقل تجهيزا لمكافحة الفيروس، ولنجدد إيماننا ببعضنا بعضا، ولنستمد القوة من الخير الذي يتجمع في الأوقات العصيبة في سياق اتحاد مجتمعات ذات معتقدات وتقاليد أخلاقية متنوعة من أجل رعاية بعضها بعضا. فبالاتحاد يمكننا أن نهزم هذا الفيروس، في ظل التعاون والتضامن والإيمان بإنسانيتنا المشتركة".