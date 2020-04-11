وسائل إعلام أفغانية: 20 موظفاً في القصر الجمهوري مصابون بكورونا

أشارت وسائل إعلام أفغانية إلى أن "اختبار 20 موظفًا في القصر الرئاسي الأفغاني في ​كابول​، جاء إيجابياً بوجود ​فيروس كورونا​ المستجد "كزفيد 19"، بعد اخذ عينات من 571 شخصاً".

من جهته، أفاد رئيس مستشفى الأمراض المعدية في كابول، أسد الله عصمت، بأنهم "سيحصلون على أفضل النتائج إذا كان لديهم عدد كافٍ من المعدات"، لافتاُ إلى أنه "باختبار المزيد من الأشخاص، يمكننا العثور على مرضى مصابين بالفيروس أثناء فترة حضانته".

ولم تحدد وسائل الإعلام ما إذا كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد خضع لاختبار "​كوفيد 19​"، في حين نوّهت جامعة "جونز هوبكنز" بأن إجمالي عدد الإصابات في ​أفغانستان​ بلغ 555 حالة، مع 18 حالة وفاة.