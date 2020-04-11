الصحة الإماراتية: 170 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الإماراتية بشفاء 170 حالة جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 588 حالة، تزامناً مع تسجيل 4 وفيات جديدة.
ولفتت الوزارة إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بالبفيروس في البلاد بلغ خلتال الساعات الـ 24 الماضية 3736 إصابة، عقب تسجيل 376 إصابة جديدة"، منوّهةً بأن "الوزارة تقيس فعالية الأدوية بتقليل المضاعفات وتسريع عملية الشفاء".
كما شددت على أن "هناك 13 مركزاً للفحص عن طريق المركبات في مختلف إمارات الدولة".
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