الصحة القطرية تسجل 216 غصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 216 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2728 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تعافي 20 شخصاً من الفيروس في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247 حالة.

كما أفادت بأن "السلطات الصحية أجرت فحوصات كشف لـ 2412 شخصاً في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص إلى 47751 شخصاً".