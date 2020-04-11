الصحة السعودية: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 382 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 4033 حالة.

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، نوّهت الوزارة بأن الإصابات بالفيروس يتم تسجيلها لدى مختلف الفئات العمرية، مؤكدةً أنه "من 70 إلى 80 بالمئة من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين".

كما أفادت بوفاة 5 حالات، توازياً مع تسجيل 35 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 720 حالة. وأشارت إلى أن "العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في البلاد"، لافتاً إلى أن "عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة".

من جهتها، أكدت الموارد البشرية السعودية إعفاء الأيتام وذوي الإعاقة من مستحقات الإسكان لمدة 3 أشهر، موضحةً أن "الإعفاء من مستحقات الإسكان يشمل مسجلي الضمان الاجتماعي".