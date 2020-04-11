"أسوشيتد برس": معدلات الجرائم انخفضت حول العالم مع تشديد إجراءات العزل

أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن "​شيكاغو​ التي تعد إحدى أكثر المدن عنفاً في ​الولايات المتحدة​، شهدت انخفاضاً بمعدل عمليات التوقيف المرتبطة بالمخدرات بنسبة 42 بالمئة خلال الأسابيع التي شهدت تطبيق إجراءات العزل، في حين انخفض المعدل العام للجريمة فيها بنسبة 10 بالمئة".

وشددت الوكالة على أن "معدل الاغتيالات في ​السلفادور​ ب​أميركا​ الشمالية، انخفض إلى معدل عمليتي قتل في اليوم خلال الشهر المنصرم، بينما كانت البلاد تشهد 600 عملية قتل يوميا قبل سنوات".

كما أفادت بانخفاض معدلات الجريمة في بيرو بنسبة 84 بالمئة في الشهر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن عمليات قتل وحوادث مرور معدودة، بعد أن كانت البلاد تحصي 15 جثة مرتبطة بعمليات قتل في وقت سابق.

بالتوازي، أشارت إلى أن "الشرطة في ​جنوب إفريقيا​ إلى انخفاض كبير في الجرائم خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات العزل، حيث تم تسجيل 101 عملية اغتصاب مقابل 700 تم تسجيلها في فترة مماثلة قبل العزل، كما انخفض عدد جرائم القتل إلى 94 بعد أن كانت 326 في أسبوع".