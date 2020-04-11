الرئاسة التونسية: إرسال بعثة طبية إلى إيطالية للمساعدة في مكافحة كورونا

أكدت الرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية قيس السعيد، أمر بإرسال بعثة طبية إلى إيطاليا، لمساعدتها الأطباء الإيطاليين في مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت الرئاسة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه المبادرة جاءت على إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والرئيس سعيد، أعرب خلاله الأخير عن استعداد بلاده للمساعدة رغم تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس".
كما أوضحت أنهما ناقشا "الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله". ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي، إضافةً إلى ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش والتخدير.
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