الصحة الهندية: تسجيل 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة الهندية​، تسجيل 1035 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7447 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا العدد يشمل 6565 شخصاً يخضعون للعلاج، و642 تم شفاؤهم، في حين توفي 239 شخصاً نتيجة المرض، بالإضافة إلى شخص مصاب بالفيروس غادر البلاد".

كما أفادت بأن "العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا بـ 1574 حالة، في حين سجلت ولاية تاميلاناند 911 حالة، والعاصمة دلهي 903 حالات".