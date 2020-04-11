رئيس الوزراء الياباني: لتجنب السهر في الأماكن العامة بظل مكافحة كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى تجنب السهر في الأماكن العامة كالحانات والمطاعم، وذلك في ظل تشديد إرشادات التباعد الاجتماعي الرامية إلى مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

من جهتها، أشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى أن "دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم في المساء، جاءت بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في ​طوكيو​ وست مناطق أخرى"، مفيدةً بأن "طوكيو سجلت ما يزيد على 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

ويشدد آبي التعليمات تدريجيا في مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده، وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة.