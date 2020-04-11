صليبا مهنئا عسكريي أمن الدولة: أدعوكم للإستمرار بتحمل مسؤولياتكم على أعلى درجة من المناقبية

وجه المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، برقية تهنئة لعسكريي المديرية العامة بمناسبة حلول ​عيد الفصح​ المجيد.

ولفت صليبا في البرقية الى أنه "كلي أمل بأن يحل العيد في العام القادم وقد خرج وطننا ​لبنان​ وأهله من شر وباء ​فيروس كورونا​ وتأثيراته ومضاعفاته متعافين سالمين غانمين، حيث يشكل أقسى محنة صحية شهدها ​العالم​ كله في التاريخ الحديث، كما ومن أصعب وأدق وضع اقتصادي ونقدي شهده لبنان عبر عشرات السنين الغابرة"، معتبرا انه "يأتي هذا العيد علينا دون أن نشعر بحلاوته وسعادته المعهودة نتيجة الخوف الذي سببه فيروس ​الكورونا​، وما ألحقه من أزمة اجتماعية جراء الوضع الإقتصادي وتوقف غالبية المواطنين عن أعمالهم وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، إلا أننا نرى، رغم كل ذلك، أن في ذلك تدبيرا ربانيا وفرصة للجميع للوقوف مع الذات والتأمل جيدا لتنقيتها من كل ما شابها من رواسب أنهكتها".

وتابع صليبا :"إنني في هذه الظروف، رغم كل صعوبتها وقساوتها، أدعوكم للإستمرار بتحمل مسؤولياتكم على أعلى درجة من المناقبية العسكرية والحس الوطني، وإلى تنفيذ المهمات الموكلة إليكم وكل ما يطلب منكم على المستويات الأمنية والإجتماعية والإدارية، بكل إخلاص وتضحية وصدق ونزاهة لما فيه خير وطنكم وشعبه"، مضيفا :"نعدكم أن هذه المديرية العامة ستبقى من خلالكم وبكم حاضرة بقوة واقتدار إلى جانب شعبها في هذه المحنة وهذا الوضع الصعب، كما إلى جانب كل من يقيم على أرض الوطن أو يعبرها، وتقديم المساعدة اللازمة ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة كما هي دائما كذلك في كل الأوضاع".