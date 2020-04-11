حسن: صندوق النقد الدولي حرر 70 مليون دولار لشراء وتجهيز المستشفيات

أكد وزير الصحة حمد حسن أن "صندوق النقد الدولي حرر 70 مليون دولار، حيث وصلتنا الآن رسالة توضح كيفية شراء وتجهيز المستشفيات"، لافتاً إلى أن "هذا لا يهمنا لأننا نقوم بمناقصات ونستدرج عروض لتجهيز المستشفيات بأقل التكاليف وبشفافية تامة".
ونوّه حسن بأننا الآن "بصدد المرحلة الثانية المتمثلة بتجهيز المستشفيات حسب عدد الحالات في كل منطقة"، متعهداً بتسوية "كل المستحقات المترتبة للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية، وهذا الواجب".
كما شدد على أن "تعاوننا جميعاً يحمي الناس من هذا الوباء الفتاك، ما دمنا ملتزمين بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والجهات المعنية"، موضحاً أنه "سجلنا عدد حالات متدنية، لكن الغلط ممنوع".
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