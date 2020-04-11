العمل الفرنسية: ثمانية ملايين موظف في البطالة الجزئية في فرنسا جراء كورونا

أعلنت ​وزيرة العمل​ الفرنسية مورييل بينيكو أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في ​فرنسا​ استفادت من وضع ​البطالة​ الجزئية لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

ولفت الوزيرة الى انه "إلى هذا اليوم يستفيد ثمانية ملايين موظف وأكثر من 700 ألف مؤسسة من البطالة الجزئية، وهذا الرقم يمثل أكثر من ثلث الموظفين في ​القطاع الخاص​".

وكانت الوزيرة أعلنت الخميس أنه يمكن للموظفين الذين استقالوا قبل تطبيق تدابير العزل منتصف آذار لحصولهم على عقد عمل في مؤسسة أخرى، أن يستفيدوا من ضمان البطالة.