نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن علماء بجامعة أكسفورد تأكيدهم أن لقاحاً لفيروس كوروناقد يكون جاهزاً بحلول أيلول.
وتنقل الصحيفة عن الأستاذة بجامعة أكسفورد سارة جيلبرت والتي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح تأكيدها إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من أن ما يطوره فريقها سيعمل بحلول الخريف".
وعلى الرغم من أن التحذيرات السابقة ، أكدت إنتاج اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا ،إلا أن البروفيسور جيلبرت قالت إن أكثر سيناريو متفائل لظهزر المنتج هو ايلول "إذا سار كل شيء بشكل مثالي "
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون في جامعة أوكسفورد: لقاح فعال لكورونا قد يصبح متوفراً بحلول أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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