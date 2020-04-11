باحثون في جامعة أوكسفورد: لقاح فعال لكورونا قد يصبح متوفراً بحلول أيلول

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن علماء بجامعة ​أكسفورد​ تأكيدهم أن لقاحاً لفيروس ​كورونا​قد يكون جاهزاً بحلول أيلول.

وتنقل الصحيفة عن الأستاذة بجامعة أكسفورد سارة جيلبرت والتي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح تأكيدها إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من أن ما يطوره فريقها سيعمل بحلول الخريف".

وعلى الرغم من أن التحذيرات السابقة ، أكدت إنتاج اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا ،إلا أن البروفيسور جيلبرت قالت إن أكثر سيناريو متفائل لظهزر المنتج هو ايلول "إذا سار كل شيء بشكل مثالي "