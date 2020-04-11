مستشفى بشري: فحصان إيجابيان من أصل 46 فحصاً يوم أمس

أعلنت ادارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، صدور نتائج فحوصات PCR التي أجريت يوم أمس، وأنه من أصل 46 فحص، جاءت نتيجة فحصين فقط إيجابية.

وتوجهت إلى أهالي المنطقة بالقول: "رجاء البقاء في المنزل هو السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار الفيروس".

بدورها، أعلنت إدارة ​مستشفى الراعي​ في صيدا، في بيان، أن السيدة التي "حصل لغط في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاشتباه بإصابتها"، أجريت الفحصوصات اللازمة لها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في بيروت و"تبين أن النتيجة سلبية، وقد طلب منها الالتزام ب​الحجر المنزلي​، على أن يصار إلى إعادة الفحص يوم الإثنين القادم".