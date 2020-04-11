إذاعة صوت أميركا ترفض انتقادات البيت الأبيض لها

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واشنطن: رفضت إذاعة "صوت أميركا" الممولة من القطاع العام انتقادات وجهها لها البيت الأبيض بالترويج "لدعاية أجنبية" صينية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان الجمعة قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إن صوت أميركا روجت رسالة بكين بنشرها تغريدة تضمنت فيديو لاحتفالات في نهاية الحجر الصحي في ووهان، ولافتة إلى أن الولايات المتحدة تخطت الصين من حيث عدد الوفيات بالفيروس.

وقال البيت الأبيض إن "إذاعة صوت أميركا غالبا ما تدافع عن خصوم أميركا -- وليس مواطنيها" مضيفا "ينبغي بالصحافيين نشر الحقائق لكن صوت اميركا أصرت على تضخيم دعاية بكين".

وقضى 18 ألف أميركي على الأقل في جائحة كوفيد19، مقارنة بنحو 3 آلاف صيني، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز.

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ورفضت مديرة إذاعة صوت أميركا أماندا بينيت الانتقادات -- من دون أن تذكر إدارة ترمب -- مشيرة إلى أن الإذاعة أوردت في تقاريرها مساعي الصين في بادئ الأمر لإخفاء تفشي الفيروس.

وقالت في بيان إن "إذاعة صوت أميركا فضحت زيف الكثير من المعلومات الآتية من الحكومة الصينية ووسائل الأعلام التي تسيطر عليها الحكومة".

ودانت لجنة حماية الصحافيين بدورها تعليقات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "مشينة" معتبرة أنها تقوض عمل إذاعة صوت أميركا في أنحاء العالم.

وإذاعة صوت أميركا من بين مؤسسات الإعلام الأميركية -- ومنها صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز -- التي منعتها بكين من بث تقارير من الصين في أعقاب تغطيتها لتفشي الوباء.