لقاح منتظر ضد (كورونا) في سبتمبر

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نصر المجالي: كشف النقاب في لندن عن أن لقاحاً للفيروس التاجي قد يكون جاهزاً بحلول سبتمبر المقبل، وقالت سارة جيلبرت، الأستاذة بجامعة أكسفورد، والتي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة" من أن تطوير فريقها سيعمل بحلول الخريف.

وقالت جيلبرت إنها كانت تأمل أن يتم تطوير اللقاح نهاية عام 2020 ، لكنها أكدت الآن السيناريو الأكثر تفاؤلاً بعد أن تبدأ التجارب البشرية في الأسبوعين المقبلين.

وكانت تقارير بريطانية، قالت في نهاية مارس الماضي ونقلتها ("الخليج 365") إنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية والحيوانية على لقاح بريطاني ضد فيروس (كورونا) في غضون أسابيع في قاعدة العلوم السرية الحكومية (بورتون داون) في مقاطعة ويلتشير.

وسيقوم العلماء باختبار الدواء، المصنوع في جامعة أكسفورد، على الحيوانات في القاعدة قبل تجربته على البشر في هذا الأسبوع. ويأمل علماء أكسفورد أن اللقاح - الذي يحتوي على قسم من الشفرة الوراثية من الفيروس التاجي - سيدرب الجسم على مهاجمة الفيروس.

تجارب الحيوانات

وقالت صحيفة (التايمز) اللندنية إن تجارب المرحلة الثانية ستبدأ قبل معرفة نتائج التجارب على الحيوانات، حيث تنتقل الأزمة إلى مرحلتها الدرامية التالية، ومع ذلك، حذر الخبراء من أن لقاح Covid-19 ليس وشيكا.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها ستمول تصنيع ملايين جرعات اللقاحات التي بدت واعدة مقدمًا مما يتيح الإتاحة الفورية للجمهور بمجرد تطويرها.

وإلى ذلك، فإنه على الرغم من التحذيرات السابقة، بأن إنتاج اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا، قالت البروفيسورة جيلبرت إن أكثر سيناريو صعودي لمنتج عمل هو سبتمبر "إذا سار كل شيء بشكل مثالي".

وقالت لصحيفة (التايمز): "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للعمل على أساس أشياء أخرى قمنا بها مع هذا النوع من اللقاحات" وأضافت: "إنها ليست مجرد حدس ، ومع مرور كل أسبوع لدينا المزيد من البيانات لننظر إليها. سأحصل على 80 في المائة من النتائج، هذه وجهة نظري الشخصية".

الاغلاق والاختبار

وأوضحت عالمة اللقاحات جيلبرت أن إغلاق بريطانيا يجعل من الصعب اختبار لقاح بسبب عدم قدرة الفيروس على الانتشار، وقالت: 'لا أحد يستطيع أن يعد بأنه سيعمل".

وكان فريق البروفيسورة جيلبرت يجري بالفعل محادثات مع الحكومة بشأن الإنتاج لتجنب أي تأخير، وتجنب ارتفاع العدوى الثاني في الخريف. وقالت: "لا نريد الوصول إلى وقت لاحق من هذا العام ونكتشف أن لدينا لقاحًا عالي الفعالية وليس لدينا أي لقاح نستخدمه".

البروفيسورة سارة جيلبرت قائد فريق الانجاز

وكان وزراء بريطانيون المحوا إلى أنه قد يكون من المفيد إنفاق عشرات الملايين على لقاح فعال لتعويض التكلفة الاقتصادية للإغلاق. تحتل المملكة المتحدة موقع الصدارة في تمويل اللقاحات، وضخت 210 مليون جنيه إسترليني في صندوق دولي الشهر الماضي - وهو أكبر مساهمة في ذلك الوقت للقاح.

ملايين الجرعات

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وقالت الحكومة أيضًا إنها ستكون مستعدة لشراء ملايين الجرعات إذا أثبتت التجارب نجاحها. ومع ذلك، على الرغم من التفاؤل من أكسفورد ، قال مطورو اللقاحات الآخرون أن الأمر قد يصل إلى عام قبل أن يكون هناك شيء جاهز للتوزيع.

وتعرض الوزراء لضغوط لشرح تفاصيل استراتيجية خروج الحكومة من الإغلاق المستمر، لكن العلماء يقولون إنه من السابق لأوانه التفكير في إزالة القيود واسعة النطاق بينما لا يزال عدد القتلى في ارتفاع.

وكان البروفيسور روبن شاتوك، من إمبريال كوليدج لندن، أوضح في نهاية مارس أن اللقاحات لن تكون متاحة على نطاق واسع حتى العام المقبل "في أقرب وقت ممكن"، وأضاف في تصريح لـ(بي بي سي): "الجزء الأول من الاختبار هو التحقق من أنه آمن عند البشر في أعداد صغيرة، ويحث مرة أخرى النوع الصحيح من الاستجابة المناعية".

فترة زمنية

وأشار شاتوك إلى أن ذلك سيستغرق وقتا حتى لو فعلنا الأشياء بسرعة، في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتابع: "ستكون المرحلة التالية هي تكثيفه والبدء في النظر فيما إذا كان اللقاح يمكنه بالفعل منع العدوى في المجتمع".

وقال بروفيسور إمبريال كوليدج: "أنت بحاجة إلى إنتاج البيانات لإظهار عمل اللقاح ومدى نجاحه قبل أن تتمكن من الحصول على ترخيص لبيع ذلك كمنتج".

تجارب المرحلة الثالثة

ونوه بأنه في العادة، هناك حاجة إلى تجارب المرحلة الثالثة الأكبر قبل الموافقة على الدواء سريريًا "ومع ذلك، في حالات الطوارئ، يتم إصدار هذه اللقاحات التجريبية مبكرًا للعمال الرئيسيين".

وكان أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد قال لصحيفة (الغارديان): "كلما زاد عدد اللقاحات التي يمكننا تقديمها في وقت أقرب، كلما كان ذلك أفضل".

وأضاف البروفيسور هيل: نحن ندرك أن اللقاح مطلوب في أقرب وقت ممكن، وبالتأكيد بحلول يونيو ويوليو عندما نتوقع ذروة كبيرة في معدل الوفيات.

وقال: "هذه ليست حالة طبيعية، سنتبع جميع متطلبات السلامة التجريبية القياسية لكن بمجرد أن يكون لدينا لقاح يعمل، نتوقع أن يكون هناك مسار سريع لنشره لإنقاذ الأرواح، فكلما استطعنا توفير لقاح أسرع، كلما كان ذلك أفضل".

دور الشمبانزي

وكان فريق معهد جينر أعلن أنه بدأ العمل للبحث عن لقاح في 10 يناير الماضي من هذا العام، وقال المعهد إنه استند إلى العقار على "ناقل لقاح فيروسات غدية" وهو فيروس غدى معزول عن الشمبانزي.

وأضاف معهد جينر: "نواقل الشمبانزي الغدية هي نوع لقاح مدروس جيدًا، حيث تم استخدامه بأمان في آلاف الموضوعات في اللقاحات التي تستهدف أكثر من 10 أمراض مختلفة"، متابعًا أن من بين مزاياه أنه يمكن أن "يولد استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة" وهو آمن للاستخدام على الأشخاص الذين يعانون من حالات سابقة مثل مرض السكري".

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