شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بهتيم: عدد الإصابات بكورونا وصل لـ45 حتى الآن ومنهم ممرضة بمستشفى بهتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن شرق شبرا الخيمة، أن قصة ما حدث فى قرية بهتيم بدأت بشاب ثلاثينى توجه لحضور فرح فى محافظة الغربية وعاد حاملا للفيروس وتخالط مع أسرته الكائنة فى منزل واحد ويصل عددهم لأكثر من 35 فردا وهذه الأسرة لها أطراف آخرى يتواصلون مع بعضهم البعض بشكل دائم ولا تنقطع الزيارات العائلية بينهم رغم التحذيرات المكثفة لمنع التجمعات، كما أن منهم من يتوجه لعملهم، لافتة إلى أنه وصل عدد المصابين من الأسرة بالمخالطين لـ 45 إصابة حتى الآن .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك كارثة متوقعة آخرى ترتبط بأن من ضمن أفراد الأسرة ممرضة بمستشفى بهتيم العام وثبتت إيجابية حالتها هى وأسرتها بالكامل وهى لا تعمل فى الوقت الحالى، ولكن اختلطت بالطاقم الطبى، مطالبة بفحص فورى للطاقم بأكمله، موضحة أن هناك أسرة بالكامل من هذه العائلة تعرضت للتنمر فانتقلت لمنطقة تسمى "عزبة عبد الكريم " وهو ما أسهم فى نقل العدوى هناك أيضا .

وأضافت أنها وجهت المسئولية لوكيل وزارة الصحة لأكثر من مرة ويأتى رده بـ"البروتكول بيقول لازم يكون فى أعراض ولم تكن درجة حرارتهم مرتفعة ولكن هناك أعراض آخرى.. ولو زعلانة عشانهم وديهم بعربيتك "، لافتة إلى أنها استغاثت منذ أكثر من 15 يوما ولم تستجيب الجهات التى خاطبتها إلا بعد ما وجهت مناشداتها لرئاسة الوزراء .

وأوضحت أن الحكومة على المستوى الرأسى تقوم بمجهودات عدة لتفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس ولكن القطاعات الأدنى تهمل الأمر ولا تتعامل بنفس المستوى، مطالبة ضرورة عمل مركز شباب بهتيم مكانا للمخالطين لمنع انتشار العدوى، خاصة وأن الأهالى هنا يتعاملون بتلقائية ودون وعى كبير وغير متفهمين مدى خطورة انتشار هذا الفيروس لطبيعة ثقافتهم وبساطة الأهالى .

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ولفتت إلى أنها طالبت الحكومة تحويل مركز الشباب لهذا الهدف وسيتم توفير مبالغ مالية بالتبرع من كل أسرة حتى ولو بجنيه فى مقابل توفير أسرة بهذا المركز للمخالطين من الأسر التى التقطت العدوى.

وكانت قد أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تطبيق الحجر الصحى والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة فى بيانها، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده لمدة محددة، وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، وتم تطبيق العزل الذاتى لبعض المنازل فى منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذى أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.