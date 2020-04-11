شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع "مكملين الإخوانية " يعلن إصابته بكورونا وعزله مع أسرته فى المنزل بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام الشوربجى المذيع بقناة مكملين الإخوانية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع احتمال إصابة عائلته بنفس الفيروس، وبدء الحجر المنزلى لمدة 14 يوما.

قال الشوربجى على صفحته الرسمية :" تواصلت معي الجهات الصحية التركية اليوم، وأخبرتني بالإصابة بفيروس كورونا المستجد 19، وأحتمال إصابة عائلاتي بالفيروس، مع بدء الحجر المنزلي الصحي لمدة 14 يوم، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة الأسرة."

تجدر الإشارة الى أن عدد من عناصر الإخوان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية بينهم بهاء رحاب، وأكرم كساب، كما أعلن مؤخرا عن خروج سامى كمال الدين المذيع الإخوانى من العزل الذى خضع له فى قطر.

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اللافت أن قنوات الإخوان وعناصرهم تورطوا في بث الشائعات حول وضع الفيروس فى مصر، كما تورطوا فى وقائع تنمر ضد المصابين بفيروس كورونا، قبل الاعلان عن تزايد الإصابات فى صفوفهم.

كان النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، قد حذر في وقت سابق من رسائل صوتية يتم تداولها علي جروبات "الواتس آب" يدعى أصحابها علي غير الحقيقة أنهم قيادات بوزارة الصحة ومدير حميات العباسية، تستهدف بث شائعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فى مصر.

وقال بدوى، إن هذه الرسائل الصوتية، حيلة جديدة لجأت لها الكتائب الإلكترونية لجماعة الأخوان الإرهابية بعدما فشلت فى مساعيها لقيام الدولة بالرد على كل ما يشاع وتوضيح حقائق الأمور، حيث تنتحل صفة قيادات بوزارة الصحة لتدعى معلومات غير صحيحة حول حجم فيروس كورونا فى مصر.