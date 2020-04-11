شكرا لقرائتكم خبر عن داوود أوغلو: أردوغان فاشل وداخليته تسببت فى ذعر الشعب التركى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، بسبب إعلانه قرار فرض حظر تجوال لمدة 48 ساعة على 31 مدينة تركية كبرى، قبل ساعتين من بدء الحظر، ما أدى إلى شيوع حالة من الذعر بين المواطنين، متهمًا الحكومة بعدم القدرة على إدارة أزمة تفشى وباء كورونا.

وقال داود أوغلو، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تركيا تشهد أزمة حالية بسبب تفشى وباء كورونا، وعدم قدرة الحكومة على إدارة تلك الأزمة.

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وأضاف رئيس الوزراء التركى الأسبق، أن الصور المنتشرة للمواطنين تثير الحزن والقلق، فقد تم انتهاك حدود المسافة الاجتماعية، وتثبت دفع المواطنين إلى حالة خطرة.