شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بنشر أسماء مافيا مستغلى كورونا فى مخالفات البناء بقائمة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى، وأن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزلالات الفورية لأى مخالفة.

وطالب "الحناوى" فى بيان له اليوم، جميع أجهزة الدولة بصفة عامة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إضافة إلى جميع المحافظين بصفة خاصة، بالتنفيذ الفعلى والدقيق للتكليفات الرئاسية ضد كل من يقومون بالبناء العشوائى ويستغلون الظروف الراهنة فى مواجهة الدولة مع فيروس كورونا، مؤكدا أن مافيا البناء العشوائى شوهت العديد من المناطق والمدن على مستوى الجمهورية وحققت الثراء الفاحش من خلال ارتكابها لمثل هذه المخالفات الصارخة.

Advertisements

كما طالب النائب محمد هانى الحناوى، بعمل قوائم سوداء تتضمن مافيا وأسماء جميع من ارتكبوا مخالفات أثناء مواجهة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم مع فيروس كورونا، على أن يتم نشر أسمائهم بجميع وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية من خلال مدى التزامهم التام بتنفيذ التكليفات الرئاسية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر من البناء المخالف، قائلا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة، وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجأة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".

وأضاف الرئيس: "ده كلام خطير اوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا دى احنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الأراضى ومش هنقبل كده ..محدش هيتصور أن البناء المخالف هنسيبه، بعض الشوارع لا تستوعب عربيات الناس .هو حد يتصور حجم العمل اللى اتعمل فى شرق القاهرة وشلنا خطوط المترو وخلينا شوارع وفجاة بقت كلها جراج ..ولقيت أن فيه نقاش اركن عربيتى فين هو الشارع معمول علشان الناس تمشى فيه ولا نركن عربيات فيه؟".